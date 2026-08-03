Kaza, dün gece saatlerinde, Payas-İskenderun Otoyolu Bekbele mevkisinde meydana geldi. M.S. (61) yönetimindeki 66 AEV 802 plakalı TIR, aynı yöne giden S.S.'nin (39) kullandığı 33 AFF 404 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet, Cumali Sepetçi idaresindeki 01 ADK 108 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Cumali Sepetçi ve S.S. ile kamyonetteki Muhammet S. (23), Nazan T. (29) ve Bilal S. (6), ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Cuma Sepetçi, doktorlarnı tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sepetçi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.