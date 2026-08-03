Sur ilçesinde, 26 Mart 2025'te Sedat Karagöz'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karagöz'ün en son Kırklar Dağı mevkisinde olabileceği bilgisi üzerine, Dicle Nehri'nde AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 dalgıç, 4 arama kurtarma personeli ile dalgıç ve arazi araçlarıyla yapılan aramalarda, 31 Mart 2025'te Karagöz'ün suda cansız bedeni bulundu. Karagöz'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Karagöz'ün kaybolduğu günün akşam saatlerinde, uzun süre birlikte güvenlik kamerasına yansıdığı Necati Çetin, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Sedat Karagöz'ün ölümünün, silah yaralanmaya bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda yer alan bulgularla Karagöz'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DİZLERİNE KADAR ÇAMUR İÇİNDEYMİŞ

Hazırlanan iddianamede, olay günü sanık Necati Çetin ile Sedat Karagöz'ün saat 18.00'den itibaren birlikte güvenlik kameralarına yansıdığı, saat 21.03'te birlikte kamera açısından çıktıktan sonra Karagöz'ün bir daha görülmediği, cesedinin ise 31 Mart'ta Dicle Nehri'nde bulunduğu kaydedildi. Dosyada yer alan tanık beyanlarında sanığın silah taşıdığı ve olay günü maktulle birlikte görüldüğü, olay sonrası telefonunu almak için kahvehaneye gittiğinde dizlerine kadar çamur içinde olduğu, ardından yine tanık beyanlarına göre piknik alanında çamur içindeki kıyafet ve ayakkabılarını yıkayıp astığı yönünde beyanlara yer verildi. Ayrıca kayıp olduktan sonra maktulü aramaması ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek Karagöz'ü ateşli silahla öldürdüğü iddianamede yer aldı.

'SANIK MADDE BAĞIMLISIDIR'

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına sanık Necati Çetin, tanıklar ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan Sedat Karagöz'ün annesi Remziye Karagöz, 'Huzurdaki sanık madde bağımlısıdır ve Sedat'ı o öldürmüş' dedi.

Sanık Necati Çetin ise savunmasında, 'Ben Sedat'ı vurmadım. Sedat'ı öldürmem için bir neden yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayda 1-2 sefer madde kullanırım. Bağımlı değilim. Tahliyemi talep ediyorum' dedi.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve suçun niteliğini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, bazı tanıkların zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Ekim'e erteledi. (DHA)