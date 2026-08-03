Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, UMKE Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Türkiye'nin dört bir yanında afet ve acil durumlarda yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Bakan Memişoğlu, UMKE'nin bugün itibarıyla 20 bini aşkın gönüllü personeli, 471 aracı ve 678 sahra hastanesi çadır ünitesi ile olası afetlerde vatandaşların yanında görev yaptığını belirtti.

"Afetlerde Kesintisiz Mücadelenin Adı UMKE"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, UMKE'nin afetlerde üstlendiği kritik role vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Afetlerde sürdürülen kesintisiz mücadelenin adı UMKE. 20 bini aşkın gönüllümüz, 471 aracımız ve 678 sahra hastanesi çadır ünitemizle afet ve acil durumlarda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm UMKE çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum."

Bakan Memişoğlu, paylaşımında ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere UMKE ekiplerinin afet bölgelerinde yürüttüğü arama, kurtarma ve sağlık hizmetlerini içeren görüntülere de yer verdi.

Paylaşılan videoda, UMKE ekiplerinin deprem, sel ve diğer afetlerde yürüttüğü sağlık hizmetleri ile sahra hastanelerindeki çalışmaları yer alırken, Bakan Memişoğlu görev yapan tüm personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

UMKE, gönüllü sağlık personelinden oluşan yapısıyla afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için Türkiye genelinde 7 gün 24 saat görev yapmayı sürdürüyor.