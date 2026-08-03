İzmir Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meltem Türkmen ile Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş, yaz aylarında güneşin zararlı etkilerine karşı alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, güneşten korunmanın yalnızca estetik bir tercih değil, cilt ve göz sağlığını koruyan önemli bir alışkanlık olduğunun altını çizdi.

"Güneş koruyucu sadece yazın değil, yıl boyunca kullanılmalı"

Yaz aylarında en sık yöneltilen soruların güneş koruyucu kullanımıyla ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Meltem Türkmen, güneş kremlerinin yalnızca yaz mevsiminde değil, yılın her döneminde kullanılması gerektiğini söyledi.

Güneş ışınlarının UVA ve UVB olmak üzere iki temel ultraviyole ışından oluştuğunu belirten Türkmen, UVA ışınlarının cildin derin katmanlarına ulaşarak kırışıklık, leke oluşumu ve erken yaşlanmaya neden olduğunu, her iki ışın türünün de deri kanseri riskini artırdığını ifade etti.

"Yüz ve boyun için en az iki parmak güneş kremi kullanılmalı"

Doğru ürün seçiminin yanı sıra doğru kullanımın da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Türkmen, geniş spektrumlu, hem UVA hem de UVB koruması sağlayan güneş koruyucuların tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Güneş koruyucunun önerilen miktarda uygulanmasının önemine değinen Türkmen, "Yüz ve boyun bölgesi için en az iki parmak uzunluğunda güneş koruyucu kullanılmalı ve ürün tüm bölgeye eşit şekilde sürülmelidir." dedi.

"En pahalı değil, doğru kullanılan güneş koruyucu etkilidir"

Güneş koruyucuların etkisinin gün içinde azaldığını belirten Türkmen, ürünlerin yaklaşık iki saatte bir yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Denize girdikten, yüz yıkandıktan veya havluyla kurulandıktan sonra güneş koruyucunun mutlaka yeniden uygulanması gerektiğini vurgulayan Türkmen, "SPF değeri ne kadar yüksek olursa olsun düzenli yenilenmeyen ürün yeterli koruma sağlamaz. En pahalı güneş koruyucu değil, doğru kullanılan güneş koruyucu etkilidir." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için 6 aydan itibaren güneş koruması önerisi

Çocukluk dönemindeki yoğun güneş maruziyetinin ilerleyen yaşlarda deri kanseri riskini artırdığına dikkat çeken Türkmen, 6 aydan itibaren çocuklara güneş koruyucu kullanma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini söyledi.

Türkmen ayrıca, geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve koruyucu giysilerin kullanılması gerektiğini belirterek, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ile 14.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneşe çıkılmamasını önerdi.

"Gözlük aksesuar değil, sağlık ihtiyacı"

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emrah Utku Kabataş ise güneş gözlüğünün yalnızca estetik amaçla kullanılan bir aksesuar olmadığını, göz sağlığını koruyan önemli bir ekipman olduğunu söyledi.

Özellikle çocuklar, açık tenli ve açık göz rengine sahip kişiler, uzun süre güneş altında çalışanlar ile katarakt ameliyatı geçiren bireylerin ultraviyole ışınlarına karşı daha hassas olduğunu belirten Kabataş, "Nasıl cildimizi güneş kremiyle koruyorsak, gözlerimizi de uygun güneş gözlüğüyle korumamız gerekiyor. Güneş kremi ve gözlük aksesuar değil, sağlık ihtiyacıdır." dedi.

UV koruması olmayan koyu camlı gözlükler risk oluşturuyor

Uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın katarakt, retina hasarı, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, pterjiyum (göze et yürümesi) ve göz kapağı cilt kanseri riskini artırabileceğini belirten Kabataş, güneş gözlüğü seçiminde cam renginden çok UV korumasının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

"Koyu renkli cam tek başına koruma sağlamaz." diyen Kabataş, UV filtresi bulunmayan koyu renkli gözlüklerin göz bebeğini büyüterek zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına neden olabileceğini ifade etti.

Etiketsiz ve sokakta satılan gözlüklere dikkat

Vatandaşları sahte güneş gözlüklerine karşı da uyaran Kabataş, güneş gözlüklerinin güvenilir ve kurumsal satış noktalarından satın alınması gerektiğini söyledi.

Gözlük tercihinde fiyat veya markadan çok UV koruma özelliğinin esas alınması gerektiğini belirten Kabataş, ürün üzerinde ultraviyole koruma bilgisinin bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, etiketsiz ve sokakta satılan güneş gözlüklerinden uzak durulması çağrısında bulundu.