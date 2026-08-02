Edirne'de, Nazi Almanyası'nın Auschwitz Toplama Kampı'nda 2 Ağustos 1944'te yaşamını yitiren Romanlar için anma programı düzenlendi. Etkinlikte, soykırımda hayatını kaybedenler anısına Meriç Nehri'ne çiçek bırakılırken, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele mesajları verildi.

Meriç Nehri kıyısında gerçekleştirilen anma programına Edirne Kent Konseyi (EKK) Başkanı Özer Demir, EKK Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı ile çok sayıda Roman vatandaş katıldı.

"Yaklaşık 3 bin Roman-Sinti öldürüldü"

Programda konuşan EKK Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı, Avrupa'da yaşayan Romanların tarih boyunca baskı ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti.

Şallı, Nazi Almanyası döneminde Romanlara yönelik sistematik baskı ve katliamların uygulandığını ifade ederek, 2-3 Ağustos 1944 gecesi Auschwitz Toplama Kampı'nda yaklaşık 3 bin Roman-Sinti'nin gaz odalarında ve kurşuna dizilerek öldürüldüğünü söyledi.

"200 bin ile 1,5 milyon Roman'ın öldürüldüğü tahmin ediliyor"

Nazi Almanyası döneminde Romanların maruz kaldığı soykırımın tarihsel belgelerle ortaya konulduğunu belirten Şallı, 1933-1945 yılları arasında 200 bin ile 1,5 milyon arasında Roman'ın hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Şallı, Almanya'nın Roman Soykırımı'nı uzun yıllar kabul etmediğini, ancak sunulan belge ve kayıtlar doğrultusunda 1982 yılında resmen tanıdığını hatırlattı.

"Soykırımlar bir insanlık suçudur"

Konuşmasında insan hakları vurgusu yapan Şallı, insanların etnik kökeni, dini, dili veya yaşam kültürü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini belirterek, "Temel insan hakları ve özgürlükleri korunmalıdır. Soykırımda hayatını kaybeden Romanları rahmetle anıyor, tüm soykırımların bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Programın sonunda katılımcılar, Auschwitz'te yaşamını yitiren Romanların anısına Meriç Köprüsü'nden Meriç Nehri'ne çiçek bıraktı.