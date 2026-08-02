Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma"iddiaları kapsamında gözaltına alınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Beşikçioğlu, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek ihale süreçlerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde Beşikçioğlu, adı geçen şirketlerle herhangi bir iletişimi veya para transferinin olmadığını öne sürdü.

"Yemekhane usulsüzlüğünü biz tespit ettik"

İfadesinde belediye yemekhane ücretlerinin tahsilatına ilişkin iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, belediye çalışanı Serkan K.'nin zimmetine para geçirdiğinin kendi dönemlerinde yapılan müfettiş incelemesiyle ortaya çıkarıldığını belirtti.

Beşikçioğlu, Serkan K.'nin kendisinden önceki yönetim döneminde mutemet olarak görev yaptığını ifade ederek, yapılan inceleme sonrasında görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "zimmet", "güveni kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

"975 bin lira borç olarak gönderildi"

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu K. tarafından hesabına gönderildiği belirtilen 975 bin TL ile ilgili soruya da cevap veren Beşikçioğlu, söz konusu paranın yurt dışında bulunduğu sırada kredi kartı limit sorunu yaşaması nedeniyle borç olarak gönderildiğini öne sürdü.

Beşikçioğlu, Türkiye'ye döndükten sonra bu parayı geri ödediğini ifade etti.

"Para transferleri ticari faaliyetlerden kaynaklandı"

Mali müşaviri Gültekin B. tarafından hesabına gönderilen para transferlerine ilişkin de açıklama yapan Beşikçioğlu, bu kişinin yaklaşık 10-12 yıldır kendisinin ve ailesinin mali işlerini yürüttüğünü belirtti.

Söz konusu para transferlerinin kendi ve ailesinin ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğini savunan Beşikçioğlu, usulsüz bir işlem bulunmadığını ifade etti.

"Şirket sahipleriyle iletişimim ve para transferim yok"

Beşikçioğlu ifadesinde, soruşturmaya konu şirket sahipleri ve yetkilileriyle herhangi bir HTS kaydı ya da para transferinin bulunmadığını ileri sürdü.

Sayıştay raporlarında da şahsına yönelik herhangi bir suç isnadı yer almadığını savunan Beşikçioğlu, belediyede tespit edilen usulsüzlüklerin araştırılması için iç denetim ve teftiş birimlerini görevlendirdiğini, gerekli durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Mal varlığının belediye başkanı olmadan önceki ticari faaliyetlerinden ve miras yoluyla edinilen varlıklardan oluştuğunu belirten Beşikçioğlu, hakkındaki suçlamaların somut delillerle desteklenmediğini öne sürdü.

Soruşturma ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor. Öte yandan dosyadaki iddialar soruşturma makamlarının değerlendirmelerini içeriyor olup, suçlamalara ilişkin nihai kararı yargılama süreci sonunda mahkeme verecek.