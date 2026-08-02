İtalya'nın Salerno kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda Gazi Üniversitesi sporcuları badminton branşında önemli bir başarıya imza attı. Türk sporcular organizasyonda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) üyesi Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 18 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları, Avrupa'nın farklı ülkelerinden üniversite sporcularını bir araya getirdi.

Gazi Üniversitesi badminton takımından tarihi başarı

13 branşta gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Gazi Üniversitesi, badminton müsabakalarında elde ettiği derecelerle öne çıktı.

Çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Beren Aşkar ve Zeynep Berre Ocakoğlu, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Tek erkekler kategorisinde yarışan Nurullah Saraç ise turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Badminton takım müsabakalarında 20 üniversitenin yer aldığı organizasyonda Gazi Üniversitesi 6'ncı sırada yer aldı. Sporcular farklı kategorilerde de çeyrek finale yükselerek başarılı performans sergiledi.

Mutlu Türkmen: "Üniversite sporlarımızın gücünü gösteriyor"

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, elde edilen başarıların Türk üniversite sporları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkmen, "Avrupa Üniversite Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Gazi Üniversitesi sporcularımızı, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Uluslararası organizasyonlarda kazanılan her başarı, üniversite sporlarımızın gelişimine önemli katkı sunmaktadır" dedi.

Türk üniversite sporlarının Avrupa'daki başarısını artırmak için çalışmaların sürdürüleceğini belirten Türkmen, uluslararası organizasyonlara katılımın desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.