Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadınların üretime ve ekonomik hayata daha fazla katılım sağlamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Kadın Emeği Pazarı’nın ilki ANKAPARK’ta kuruldu.

Kadın girişimcilere ücretsiz stant imkanı sunulan pazarda el emeği ürünler Başkentlilerin beğenisine sunuluyor. Projeyle kadınların ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırması, emeklerinin görünür hale gelmesi ve yerel üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Pazarın açılışında ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya, stantları ziyaret ederek kadın girişimcilerle bir araya geldi.

YIL SONUNA KADAR HAFTA SONLARI KURULACAK

Kadın Emeği Pazarı, yıl sonuna kadar her cumartesi ve pazar günü 16.00-21.00 saatleri arasında ANKAPARK’ta kurulacak.

Kadın girişimcilerin ürünlerini ücretsiz stantlarda satışa sunabileceği pazarda, ziyaretçiler alışveriş yaparken aynı zamanda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilecek.

540 KADIN GİRİŞİMCİYE STANT DESTEĞİ

Proje kapsamında yıl sonuna kadar toplam 540 kadın girişimcinin ürünlerini sergilemesine imkan sağlanacak. Her hafta sonu 60 kadın girişimcinin ağırlanacağı pazarda, kadınların üretimlerini tanıtması ve aile bütçelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya, projenin 1 Ağustos itibarıyla başladığını belirterek kadın girişimcilere yeni bir alan oluşturduklarını söyledi.

Kaya, “Her hafta sonu toplam 60 kadın girişimcimizi, yıl sonuna kadar ise 540 kadın girişimcimizi burada ağırlayacağız. Ürünlerini ve emeklerini Başkentlilerle buluşturmalarına fırsat vereceğiz. Tüm Ankaralıları kadın emeğiyle buluşmak için parklarımıza bekliyoruz” dedi.

Kadın girişimcilerin ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sunmayı amaçlayan projenin, üretici kadınlara ürünlerini tanıtma ve gelir elde etme konusunda önemli bir fırsat oluşturduğu belirtildi.