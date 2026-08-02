Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi.

İddiaya göre, alışveriş yapmak için pazara gelen Nurcihan Y. (50) ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında meyve ve sebze seçme nedeniyle tartışma çıktı. Selahattin Ş.’nin, ürünlerin seçilirken zarar gördüğünü düşünerek kadını, “Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin” diyerek uyardığı öne sürüldü.

Uyarının ardından başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kadını başından yaraladı

İddiaya göre Nurcihan Y.’nin kendisine hakaret ve küfür etmesi üzerine Selahattin Ş., hayatını kaybeden annesine küfür edilmemesini istedi. Hakaretlerin sürdüğünü öne süren Selahattin Ş.’nin, eline aldığı cismi kadının başına fırlattığı iddia edildi.

Başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan Nurcihan Y. kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma meydana geldiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Pazarcı tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında “kasten yaralama” suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.