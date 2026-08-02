Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çalınan oyun havası nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Cavit Ü., Erdem K. ve Fatih B. yaralandı. Yaralılar, düğünde bulunan kişiler tarafından özel araçlarla İnegöl’deki özel bir hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, düğün de sona erdirildi.

Öte yandan, kavga sırasında fenalaşan bir davetli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.