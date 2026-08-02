Iğdır’a özgü geleneksel Karabatak kolyesi, taşıdığı semboller ve kültürel anlamıyla ilgi görmeye devam ediyor. Adını karabatak kuşundan alan kolye; dirayeti, mücadeleyi ve umudu simgeliyor.

Geçmişte özellikle anne ve babaanneler tarafından kullanılan Karabatak gerdanlığı, günümüzde gençlere ve yeni evlenen gelinlere hediye edilerek yaşatılıyor. Geleneksel inanışa göre anneler, kızlarının düğününde Karabatak kolyesini takarak onlara, hayatın karşılarına çıkaracağı zorluklar karşısında güçlü olmaları, mücadeleden vazgeçmemeleri ve umutlarını kaybetmemeleri yönünde nasihatte bulunuyor.

Her sembolün ayrı bir anlamı var

Karabatak kolyesinde kullanılan motiflerin her biri farklı bir anlam taşıyor. Siyah boncukların Türk kadınının gücünü ve dayanıklılığını, hilal motifinin güven ve korunmayı, yıldızların ise umudu temsil ettiği belirtiliyor. Kolye üzerindeki çiçek motifinin ise toprağın bereketini simgelediği ifade ediliyor.

Türkiye’de kadınlar tarafından geleneksel olarak yalnızca Iğdır’da kullanılan Karabatak kolyesi, kentin önemli kültürel mirasları arasında gösteriliyor.

“Karabatak en büyük mirasımız”

Kuyumcu Murat Aras, Karabatak kolyesinin sıradan bir takı olmadığını belirterek, geleneğin asırlar öncesine dayandığını söyledi.

Aras, geçmişte kolyelerin 14 ve 22 ayar altından, tamamen el emeğiyle üretildiğini belirterek, tasarımın yıllar içerisinde birçok kez değiştiğini ifade etti. Karabatak kolyesinin yalnızca bir altın takı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Aras, bunun gelecek kuşaklara bırakılan önemli bir miras olduğunu söyledi.

Karabatak kolyelerin günümüzde 14 ve 22 ayar seçeneklerinin yanı sıra mavi ve siyah taşlı modellerinin de bulunduğu belirtildi.

Gençlerin de gözdesi oldu

Karabatak kolyesinin son yıllarda gençler arasında da popüler hale geldiğini söyleyen Aras, özellikle yeni evlenen gelinlere hediye olarak verilmeye başlandığını kaydetti.

Aras, geçmişte daha çok ileri yaştaki kadınların kullandığı kolyenin günümüzde gençlerin ilgisini çektiğini belirterek, “Artık trend haline geldi” dedi.