Yeni bir krater oluşacak

Kullanım ömrünü tamamlayan ve uzun süredir uzayda kontrolsüz şekilde hareket eden SpaceX'e ait bir roket gövdesinin gelecek hafta Ay yüzeyine çarpması bekleniyor. Uzmanlar, cismin yaklaşık saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay'a ulaşacağını öngörüyor.

Çarpışmanın etkisiyle Ay yüzeyinde yeni bir krater oluşması beklenirken, ortaya saçılacak kaya ve toz parçalarının bilim insanlarına önemli veriler sunacağı ifade ediliyor.

Bilim insanları çarpışmayı inceleyecek

Araştırmacılar, çarpmanın ardından oluşacak toz bulutunun yayılımını ve yeni kraterin özelliklerini uzay araçları aracılığıyla takip etmeyi planlıyor. Elde edilecek verilerin Ay yüzeyinin yapısı, toprak bileşimi ve çarpma dinamikleri hakkında yeni bilgiler sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Bilim insanları, doğal göktaşı çarpmalarının yanı sıra bu tür kontrollü ya da öngörülebilir çarpışmaların da Ay'ın jeolojik yapısını anlamak açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

Dünya için herhangi bir risk bulunmuyor

Uzmanlar, söz konusu çarpışmanın yalnızca Ay yüzeyinde gerçekleşeceğini ve Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguluyor. Olayın, uzay gözlem merkezleri ve Ay yörüngesindeki araçlar tarafından ayrıntılı şekilde izlenmesi bekleniyor.

Bu çarpışmadan elde edilecek verilerin, gelecekte Ay'a yönelik insanlı görevler ve yüzey araştırmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.