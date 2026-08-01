Olay, 28 Temmuz'da Arifiye ilçesine bağlı Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Murat İmrağ, yaz tatilini geçirmek için kız kardeşiyle birlikte Arifiye ilçesindeki aile dostlarının yanına geldi. Murat İmrağ, evde, ailenin çocuğu Y.D.S. ile birlikte vakit geçirirken, tabancayla başından vuruldu. Murat İmrağ kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İmrağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından polis tarafından yapılan ilk değerlendirmede, Murat İmrağ'ın tabancayla oynadığı sırada kazara kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ancak detaylı inceleme sonrası silahın başkası tarafından ateşlendiği belirlendi. Tabancanın sahibi emekli polis F.K. ve torunu Y.D.S. gözaltına alındı. F.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Y.D.S. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. (DHA)