YÖK, vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerine ilişkin yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite yönetimlerini uyardı. Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ücretlerine yapılacak artış yüzde 25’i aşamayacak.

YÖK, söz konusu sınırın uygulanmasının öğrencilerin mağdur edilmemesi açısından önem taşıdığını belirterek vakıf üniversitelerinden karara uygun hareket etmelerini istedi.

Kayıt yenileme işlemleri için de uyarı

YÖK’ün açıklamasında, bazı vakıf üniversitelerinde öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin ücret artışları nedeniyle bekletildiğine ilişkin bilgilerin Kurula ulaştığı belirtildi.

Kurul, öğrencilerin kayıt yenileme süreçlerinin geciktirilmemesi gerektiğini vurgularken, belirlenen yüzde 25’lik sınırın üzerinde ücret artışı uygulanması veya öğrencilerin mağdur edilmesine yönelik uygulamaların tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağı uyarısında bulundu.

YÖK böylece yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde vakıf üniversitelerindeki ücret artışlarına ilişkin sınırı bir kez daha hatırlatmış oldu.