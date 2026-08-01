CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen rozet takma töreninde konuşan Gürsel Tekin, Türk siyasetinde “arınma” vurgusu yaptı. Tekin, siyasetin kirlilikten temizlenmesi gerektiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tekin, konuşmasında, “Türkiye’nin arınma merkezine hoş geldiniz. Türk siyasetini kirlilikten arındırmanın ne kadar önemli olduğunu bilen, son 15 yıldır bunun mücadelesini veren bir arkadaşınız, bir yoldaşınızım” dedi.

İmar çeteleriyle mücadele konusuna da değinen Tekin, “İmar çetesi diye bir şey vardır. İmar çeteleriyle mücadele eden tek bir siyasetçi görebilirsiniz. O da bendeniz Gürsel Tekin. Halbuki benim gibi yüz binlerce siyasetçi var” ifadelerini kullandı.

Tekin’in sözleri, CHP İl Başkanlığı’ndaki rozet takma törenine damga vurdu.