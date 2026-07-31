İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanlıca önlerinde sürüklenme tehlikesi geçiren kuru yük gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 18.10 itibarıyla çift yönlü olarak durdurulduğunu açıkladı.

22 Bin Ton Cevher Yüklü Gemi Demir Attı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki 'Hacı Hüseyin' isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır." Halk Otobüsçüleri Yine Zam İstiyor İçeriği Görüntüle

Kıyı Emniyeti Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

İhbarın hemen ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızlıca harekete geçti. Bakanlık, KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botunun kısa sürede bölgeye ulaştığını ve gemiye müdahaleye başladığını bildirdi.

Güvenlik gerekçesiyle kapatılan Boğaz trafiğinin, geminin emniyete alınmasının ardından yeniden açılması bekleniyor.