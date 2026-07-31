Dehşete düşüren olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kebapçının önüne motosikletle gelen ve yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabancayla restorana peş peşe ateş açtı.

Müşterilerin Üzerine Kurşun Yağdırdılar

Saldırı sırasında restoranda müşteri olarak bulunan ve yemek yiyen 4 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Masalardaki müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda şüpheliler, geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin kaçış anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaralılar Ameliyata Alındı

Restoran çalışanları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde ameliyata alınan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay Yerinde İnceleme Yapıldı

Polis olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği kebapçıda ve cadde üzerinde detaylı kovan ile delil araması gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve cep telefonu görüntülerini incelemeye alan emniyet güçleri, kaçan 2 saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.