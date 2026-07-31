Aydın’ın Çine ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, gün boyu etkisini sürdüren şiddetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine ekipler alarm durumuna geçti.

Aydın Valisi Osman Varol, yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Vali Varol: "Rüzgarın Yavaşlamasıyla Hava Müdahalesi Başlayacak"

Yaklaşık 500 personelin sahada amansız bir mücadele verdiğini belirten Aydın Valisi Osman Varol, şunları söyledi:

"Sahada yoğun mücadele sürüyor. Yaklaşık 500 kişi yangını kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Gün boyu esen rüzgar sebebiyle yangının alanı genişledi ancak ekiplerimizin aldığı tedbirlerle belirli noktalar dışında alevler daha sakinleşmiş görünüyor. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre öğle saatlerine kadar rüzgarın hızı düşecek. Sabah saatleriyle birlikte hava müdahalesi de başlayacak. Birtakım yerleşim yerlerimizi tedbiren tahliye ettik ve o vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz. Devletimiz tüm güçleriyle sahada, inşallah en kısa sürede bu sıkıntıdan kurtulacağız."

Vali Varol, Mutaflar Mahallesi'nin belirli noktalarında da tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Dutluoluk Mahallesi Boşaltılıyor

Alevlerin yaklaşması üzerine 150 haneli Dutluoluk Mahallesi için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri hoparlörlerden anonslar yaparak köy halkının güvenli bölgelere çekilmesini sağladı. Vatandaşlar panik içinde evlerini terk ederken, can dostları olan hayvanlarını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.

Kurtarılan Hayvanlar Hayvan Pazarına Yerleştirildi

Tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi'ndeki besicilerin mağdur olmaması için seferber olan ekipler, kurtarılan hayvanları Çine Belediyesi Hayvan Pazarı’na nakletti.

Yaşadıkları dehşet anlarını gözyaşlarıyla anlatan mahalle sakinlerinden Gülfer Ergül, "Çok acı bir gün geçirdik. Allah kimselere yaşatmasın. 9 hayvanımdan 8'ini kurtarabildik, yardım edenlerden Allah razı olsun" derken; Elif Sulargil ve Zühre Sulargil ise hayvanlarının devlet eliyle güvenli alana taşınmasından dolayı yetkililere teşekkür ederek evlerinin durumundan endişe ettiklerini dile getirdi.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.