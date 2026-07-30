Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ekipler yoğun mesai harcıyor. Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçeleri ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan yangınlara çok sayıda ekip müdahale ederken, kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Alanya'da 3 Mahallede 45 Konut Tahliye Edildi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine sıçraması üzerine tedbir amacıyla yerleşim yerlerinin tahliyesine karar verildi.

İlk belirlemelere göre 3 mahallede toplam 45 konut boşaltılırken, ekipler yangının evlere ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangın bölgesinde Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, İHH ve belediye ekipleri karadan söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Farklı illerden sevk edilen ekipler de müdahaleye destek verirken, kuvvetli rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevlerin farklı noktalara sıçraması çalışmaları güçleştiriyor. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Fethiye'de Gece Yarısı Orman Yangını

Ege Bölgesi'nde ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 02.00 sıralarında yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Manavgat'ta Köprülü Kanyon Yakınlarında Yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde de Köprülü Kanyon Milli Parkı yakınındaki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Kırkkavak Mahallesi'nde başlayan yangına ilk müdahaleyi Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Akdeniz ve Ege'de etkili olan yangınlarda ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer vatandaşları yangın bölgelerine yaklaşmamaları ve resmi uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.