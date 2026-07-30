Ankara'nın en bilinen simge alanlarından biri olan Kuğulu Park, dünyaya gelen 4 yeni yavru kuğuyla birlikte hareketlendi. Parkta yaşayan kuğu ailesine katılan minikler, ziyaretçilere keyifli ve renkli anlar yaşatıyor.

Yıllardır Başkentlilerin buluşma noktaları arasında yer alan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen yavru kuğular, parkın doğal güzelliğine yeni bir canlılık kattı. Vatandaşlar, minik kuğuları ilgiyle takip ederken, yavruların gelişimi de park görevlileri tarafından yakından izleniyor.

Kuğulu Park'ın Kuğu Ailesi 18 Üyeye Ulaştı

Kuğulu Park'taki kuğu ailesi, yeni yavrularla birlikte toplam 18 üyeden oluşuyor. Ailenin 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.

Parkın sevilen beyaz kuğularından biri olan Parla da geçen yıl dünyaya gelmiş ve ismi Çankayalıların oylarıyla belirlenmişti.

Vatandaşlara "Yavruları Koruyun" Çağrısı

Minik kuğuların sağlıklı ve güvenli şekilde büyüyebilmesi için ziyaretçilerin dikkatli olması isteniyor. Yetkililer, kuğulara yiyecek verilmemesi, yavrulara dokunulmaması ve kuğuların doğal yaşam alanlarının korunması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Ankara'nın merkezinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olan Kuğulu Park, yeni üyeleriyle birlikte çocukların, ailelerin ve doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.