Tutuklu bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, cezaevinden yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini ve siyasi hayatına YENİ Parti çatısı altında devam edeceğini duyurdu.

Güner'in istifa mektubu, avukatları ve yakınları aracılığıyla resmi iletişim kanallarından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, CHP üyeliğinin sona erdirildiği ve YENİ Parti saflarına katılma kararı alındığı ifade edildi.

Ankara siyasetinde dikkat çeken gelişme, başkentte yerel yönetimler ve siyasi dengeler açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Güner'in parti değişikliğinin, önümüzdeki süreçte yerel siyasete nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili siyasi partilerden gelecek açıklamaların yakından takip edilmesi bekleniyor.