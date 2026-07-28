Kartal'da kayıp olarak aranan Gülay Polat cinayete kurban gitti

Erdoğan, Trump ile Kol Kola!

Yeni Maaş Tabloları Netleşti: Memur ve Emekliye Yüzde 13,52 Zam!

Bakan Güler: Savunma sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Özdemir ve Eroğlu’ndan SONSÖZ’e ziyaret!

Ankara'yı adım adım keşfediyorlar: Başkentlilerin yeni rotası Ayaş oldu

"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarını hedef alan çalışma kapsamında önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 125 mililitre sıvı aseton, 1 adet sentetik ecza, 2 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında fişek ile 8 cep telefonu ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.