Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karasu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarını hedef alan çalışma kapsamında önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 422 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 125 mililitre sıvı aseton, 1 adet sentetik ecza, 2 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında fişek ile 8 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.