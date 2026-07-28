Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların ruh sağlığını desteklemeye yönelik hizmet ağını genişleterek Keçiören Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ni hizmete açtı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek merkezde çocuklar, gençler ve yetişkinlere ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek.

Alanında uzman psikologların görev yapacağı merkezde danışmanlık süreci bilimsel yöntemler, etik ilkeler ve gizlilik esas alınarak yürütülecek. Böylece bireylerin yaşadıkları psikolojik sorunlarla baş etmelerine destek olunması ve ruh sağlığının korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Yeni merkezde çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunularak vatandaşların profesyonel psikolojik desteğe daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, Keçiören Psikolojik Danışmanlık Merkezi ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Başkent Keşif Kampüsü" projesi de uygulamaya alındı. "Kendini Keşfet, Geleceğini İnşa Et" sloganıyla yürütülecek program kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri, farklı meslekleri tanımaları ve kariyer planlamalarına katkı sağlayacak etkinliklere katılmaları amaçlanıyor. Programla öğrencilerin dijital ekranlardan uzaklaşarak sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetlerde yer almaları hedefleniyor.