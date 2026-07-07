Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan orman ürünleri fabrikasının bahçesinde çıktı. Fabrika bahçesinde istiflenen ahşap atıkları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yoğun çalışmalar sonucu alevlerin fabrikanın üretim alanına ve diğer bölümlerine sıçraması önlendi. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.