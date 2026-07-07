Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde hakkında arama kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Hava destekli denetimlerde 18 sürücüye toplam 310 bin 954 TL ceza uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Trafik Denetleme ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçe genelinde eş zamanlı asayiş denetlemesi gerçekleştirildi. Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde kurulan uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Denetimlerde bin 442 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. 520 araç kontrol edilirken evrakları eksik olan 18 sürücüye toplam 310 bin 954 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 275 kişinin, umuma açık iş yerlerine yönelik uygulamalarda ise 405 kişinin UYAP sorgusu gerçekleştirildi. Denetlenen 22 iş yerinden 3'ünün ruhsatsız olduğu tespit edildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlere dronla hava desteği de sağlandı.