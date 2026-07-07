Portekiz Milli Takımı’nda Roberto Martinez dönemi sona erdi.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz’de teknik direktör Roberto Martinez, görevini bıraktığını duyurdu.
İspanyol çalıştırıcının ayrılık kararı, Portekiz’in Dünya Kupası hedefinin gerisinde kalmasının ardından geldi. Martinez yönetimindeki Portekiz, turnuvaya iddialı bir kadroyla katılsa da son 16 turunu geçemedi.
2023 yılında göreve gelen Martinez, Portekiz Milli Takımı’nda beklentilerin yüksek olduğu bir dönemde takımın başına geçmişti. Dünya Kupası’nda alınan sonucun ardından federasyonun yeni teknik direktör arayışına başlaması bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi