2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD'ye gitmek üzere vize başvurusunda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetindeki 46 kişinin başvurusunun reddedildiği iddia edildi.

T24'ün haberine göre, ABD makamlarının vize başvurusu yapan kişilerin sosyal medya hesaplarını incelemeye aldığı, incelemeler sonucunda Filistin ve Gazze'ye destek veren ya da ABD politikalarını eleştiren paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin başvurularına onay verilmediği öne sürüldü.

İddiaya göre vize alamayanlar arasında milli futbolcuların bazı aile fertlerinin yanı sıra TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili ve eski Trabzonspor yöneticisi Ömer Demir de yer alıyor.

Haberde, ret kararlarının siyasi içerikli sosyal medya paylaşımları nedeniyle verildiği iddia edilirken, konuya ilişkin ABD makamlarından veya TFF'den henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

İddiaların doğruluğuna ilişkin taraflardan resmi bir doğrulama bulunmazken, vize başvurularının reddedilme gerekçelerine dair de resmi bir belge paylaşılmadı.