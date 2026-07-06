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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, Yetişkin dahil 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Yetişkin görevden uzaklaştırılmıştı.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Fuat Gümüş, görev süresi boyunca ortak akıl ve iş birliğiyle hareket edeceklerini belirterek, "Görevde olduğum sürece ortak akılla, iş birliğiyle ve şeffaf yönetim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

23 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde Fuat Gümüş 17 oy alarak ilk turda başkan vekili seçildi. Çağatay Rasim Çağır 1 oy alırken, 4 oy boş kullanıldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yetişkin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından olağanüstü toplanan Seferihisar Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı Fuat Gümüş ile Zafer Partisi'nin adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı.

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