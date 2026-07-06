İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Duran, zirvenin hem NATO’nun geleceği hem de küresel güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından kritik başlıklar içerdiğini ifade etti.

“Transatlantik bağın güçlendirilmesi” gündemde

Zirve kapsamında NATO’nun temel gündemlerinden birinin transatlantik bağın güçlendirilmesi olduğunu belirten Duran, liderlerin ittifakın geleceğine yönelik ortak irade ortaya koymasının beklendiğini söyledi.

Duran, NATO’nun güçlendirilerek yoluna devam etmesine ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Savunma harcamaları ve Avrupa güvenliği öne çıkacak

Zirvede savunma harcamaları, Avrupa’nın güvenliği ve ittifakın geleceğine yönelik konuların da ele alınacağını belirten Duran, ikili görüşmelerin de yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacağını kaydetti.

Ülkelerin kendi ikili gündemlerini de değerlendirme fırsatı bulacağını vurgulayan Duran, NATO marjında önemli temasların gerçekleşeceğini söyledi.

“2 bin 500’ü aşkın gazeteci takip edecek”

Zirvenin medya boyutuna da değinen Duran, Millet Kütüphanesi’nin uluslararası basın için önemli bir merkez olarak hazırlandığını belirtti.

Yaklaşık 2 bin 500’ü aşkın medya mensubunun zirveyi takip edeceğini ifade eden Duran, canlı yayın ve montaj alanlarının da hazır olduğunu aktardı.

Türkiye–ABD gündemi ve ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye de değinen Duran, savunma sanayii, ticaret ve ikili ilişkilerdeki başlıkların ele alınacağını söyledi.

KAAN motorları, Halkbank süreci ve savunma iş birliği gibi konuların gündemde olabileceğini belirten Duran, Türkiye–ABD ilişkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Zirve kapsamında çok sayıda liderle ikili görüşmeler yapılması bekleniyor.