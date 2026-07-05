Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısının destek verdiği kampanyada, ilk 30 dakika içerisinde on binlerce paylaşım gerçekleştirildi. "#GeleceğinMührü" etiketi kısa sürede Türkiye gündeminde ilk sıraya yükselirken, son dönemin en yüksek etkileşim alan dijital kampanyalarından biri oldu.

Burhanettin Duran: "Geleceğin Mührünü Küresel Diplomasiye Vuruyoruz"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında yayımladığı videolu paylaşımda Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolüne dikkat çekti.

Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinden insani yardımlara kadar birçok alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası etkinliğinin her geçen gün güçlendiğini ifade eden Duran, NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi küresel öneme sahip organizasyonlara ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin Küresel Diplomasi Vurgusu

Burhanettin Duran paylaşımında şu mesajlara yer verdi:

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel diplomaside aktif rol üstlenmeye devam ediyor.

Arabuluculuk ve insani yardım faaliyetleriyle uluslararası barış çabalarına katkı sağlanıyor.

NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi kritik organizasyonlara ev sahipliği yapılarak Türkiye'nin diplomatik ağırlığı artırılıyor.

Bölgesel istikrarın sağlanması ve ortak geleceğin inşası için çalışmalar sürdürülüyor.

Duran, "Adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve iş birliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Geleceğin Mührü Nedir?

Geleceğin Mührü, İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası diplomasi, barış, iş birliği ve küresel vizyonunu dijital platformlarda anlatmak amacıyla başlatılan iletişim kampanyasıdır. Kampanya, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girerek geniş kitlelerin desteğini aldı.