Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde gerçekleştirilen Hz. Nuh'u Anma Töreni bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra eşi Sevgi Kurtulmuş, Safi Arpaguş, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, rivayetlere göre Hz. Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak kabul edilen alanda öğle namazı kıldıktan sonra yapımı süren Hz. Nuh Camii'nin inşaatına temsili taş bıraktı.

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız"

Konuşmasında Kur'an-ı Kerim'den ayetlere de yer veren Kurtulmuş, birlik ve kardeşliğin önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş, Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşın ortak bir geçmişe ve ortak bir geleceğe sahip olduğunu belirterek, etnik köken, dil veya kültürel farklılıkların ayrışma nedeni olmaması gerektiğini söyledi.

"Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız. Kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe sarılacağız. Çünkü bu ülkede yaşayan milletimizin tamamının birbirinden ayrısı gayrısı yoktur." ifadelerini kullandı.

Gabar'daki petrol üretimine dikkat çekti

TBMM Başkanı, geçen yıl Gabar Dağı'nda düzenlenen programa katıldığını hatırlatarak bölgede günlük petrol üretiminin 80 bin varili aştığını söyledi.

Bir dönem güvenlik nedeniyle girilemeyen bölgelerin bugün üretim ve huzurun merkezi haline geldiğini belirten Kurtulmuş, gelecek yıl tamamlanması planlanan Hz. Nuh Camii'nin açılışının da yine aynı bölgede gerçekleştirileceğini ifade etti.

"TBMM raporunun gereği yaz bitmeden yapılacak"

Kurtulmuş, TBMM bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tüm siyasi partilerin katkısıyla hazırlanan rapora değinerek sürecin yeni aşamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Terör örgütünün tamamen silah bırakması ve tasfiyesi hedefleniyor.

TBMM'de gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.

Hazırlanan yol haritasının uygulanmasıyla terör sorununun tamamen geride bırakılması amaçlanıyor.

"Kürt Ahmet ile Türk Mehmet yan yana olacak"

Konuşmasının son bölümünde toplumsal birlik mesajı veren Kurtulmuş, geçmişte yaşanan acıların tekrar etmemesi gerektiğini belirtti.

"Kürt'ün de Rabb'i bir, Türk'ün de Rabb'i bir." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinin ortak yaşam ve kardeşlik temelinde inşa edileceğini ifade ederek şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça hiçbir evladımız terörle karşılaşmayacak, hiçbir insanımız terörün mağduru olmayacak."

Program, barış güvercinlerinin uçurulması ve Safi Arpaguş öncülüğünde edilen dualarla sona erdi.