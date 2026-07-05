Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 24 yaşındaki Emircan Doğan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye’den Ölüdeniz yönüne ilerleyen Engin Doğan (22) yönetimindeki 34 CTL 136 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen 48 T 3101 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bu kez karşı yönden gelen 48 ARN 030 plakalı minibüse çarptı. Ardından durmakta olan minibüse arkadan gelen başka bir otomobilin de çarptığı öğrenildi.

Kazanın şiddetiyle ağabeyi Engin Doğan’ın kullandığı otomobilin arka kapısından yola savrulan Emircan Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Emircan Doğan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.