Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet dereye uçarken, araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Dalyan Mahallesi Son Durak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Başak K. idaresindeki 06 DL 2155 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak savruldu ve dereye devrildi.

Sürücü Yardım İstedi

Kazada yaralanmasına rağmen kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü Başak K., çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek kamyonette iki kişinin daha bulunduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kurtarma çalışmaları sırasında kamyonet vinç yardımıyla dereden çıkarılırken, araçtan bir kadın dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan kadının Gizem K. olduğu ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aracın tamamen çıkarılmasının ardından yapılan incelemede ise kamyonette sıkıştığı tespit edilen Serkan B.'nin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yaralı sürücü Başak K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.