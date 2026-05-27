Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gören Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bayramın ilk günlerinden itibaren ilçeye 4 gün içinde 60 binden fazla araç giriş yaparken, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü artan nüfus yoğunluğu nedeniyle trafik ve asayiş denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik’in koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe, “merkezi bölge” ve “ada bölgesi” olmak üzere iki ayrı stratejik hatta ayrıldı. Bayram boyunca 21 farklı noktada eş zamanlı trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirilecek. Özellikle ilçenin ana girişlerinde görev yapan trafik ekipleri, zaman zaman büyükşehir trafiğini aratmayan yoğunluğu kontrol altında tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

22 Mayıs’ta 13 bin 900 aracın giriş yaptığı ilçeye, sonraki dört günlük süreçte toplam 60 bini aşkın aracın giriş yaptığı bildirildi. Yoğunluk nedeniyle otopark denetimleri artırılırken, trafik akışının aksamaması için ek ekiplerin sahada görev yaptığı öğrenildi.

Eğlence mekanları ve minibüsler yakın takipte

Ayvalık Emniyeti yalnızca trafik düzenine değil, kamu güvenliğine yönelik denetimlere de ağırlık verdi. İlçe genelindeki eğlence mekanları, umuma açık alanlar ve hayvan pazarlarında güvenlik kontrolleri sıklaştırıldı. Özellikle kurbanlık satış noktalarında yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı özel ekipler görevlendirildi.

Öte yandan toplu taşımaya yönelik yapılan denetimlerde, durak dışında yolcu indirip bindirdiği tespit edilen 7 minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı. İlçe genelinde sürdürülen yoğun güvenlik önlemlerinin, hem vatandaşların hem de tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla devam edeceği belirtildi.