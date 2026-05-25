Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla kent genelindeki hazırlıklarını tamamladı. ABB iştiraklerinden ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle bayramda yoğunluk oluşması beklenen noktalarda güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.

Parklar, piknik alanları, rekreasyon bölgeleri ile baraj ve gölet çevrelerinde görev alacak ekipler, olası olumsuzlukların önüne geçmek için sahada aktif olarak çalışacak.

4 Bin Personel Bayram Boyunca Sahada Olacak

Bayram süresince yaklaşık 4 bin personelin görev yapacağı belirtilirken, günlük ortalama 1500 personelin aktif şekilde hizmet vereceği bildirildi. Güvenlik ekiplerinin; emniyet, sağlık, zabıta ve itfaiye birimleriyle koordinasyon içinde görev alacağı kaydedildi.

K-9 Timleri ve Mobil Ekipler Devrede

Alınan önlemler kapsamında K-9 görev köpekleri de hazır bekletilecek. Özellikle büyük park ve mesire alanlarında mobil güvenlik ekipleri; ATV, motosiklet ve binek araçlarla devriye faaliyetleri gerçekleştirecek.

Baraj ve gölet çevrelerinde ise tekne ve bot destekli güvenlik uygulamalarıyla vatandaşların güvenliği sağlanacak. ABB yetkilileri, bayram boyunca tüm ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağını belirtti.