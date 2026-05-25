Cumhuriyet Halk Partisi’nde bayramlaşma programının tarihi değişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’ta gerçekleştirmesi planlanan bayramlaşma programının, siyasi partiler arasındaki yoğun ziyaret trafiği nedeniyle 30 Mayıs’a alındığı öğrenildi.

Program Halka Açık Yapılacak

Yeni programa göre bayramlaşma etkinliği, 30 Mayıs tarihinde saat 12.00’de gerçekleştirilecek. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre etkinlik, sadece parti üyelerine değil vatandaşların da katılımına açık olacak.

Halk Buluşması Düzenlenecek

Bayramlaşma programının, geniş katılımlı bir halk buluşmasıyla birlikte yapılacağı belirtildi. Etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun vatandaşlarla bir araya gelerek bayram mesajı vermesi bekleniyor.