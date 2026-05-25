Ankara’da Aşiyan Ajans Koordinatörü Ahmet Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği buluşması, önemli bir kararla sonuçlandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Dernek yönetimi, yüksek istişare kurulu üyeleri, akademisyenler ve bürokratların katıldığı toplantıda “(B)AKADEMİ(BA)” kurulurken, Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu oy birliğiyle akademi başkanlığı görevine seçildi.

GENİŞ KATILIMLI BULUŞMA

Programda; akademisyenler, bürokratlar, iş insanları ve dernek yöneticileri bir araya geldi. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Aşiyan Ajans Koordinatörü Ahmet Yılmaz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak bu tür organizasyonların dostlukları güçlendirdiğini ve önemli iş birliklerine zemin hazırladığını ifade etti. Yılmaz, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği ile uzun yıllara dayanan çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Biz Birlikte Güçlüyüz ruhuyla hareket ediyoruz. Bu birlikteliğin daha güçlü projelerle devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

“AKADEMİYİ KURMANIN ZAMANI GELDİ”

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can ise konuşmasında, Ahmet Yılmaz’a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek derneğin yıllardır önemli sosyal projelere imza attığını söyledi. Can, derneğin bugüne kadar “Kardeşlik Sınır Tanımaz” ve “Biz Birlikte Güçlüyüz” gibi birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, artık fikir üretmenin ötesine geçip kurumsal adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından Yücel Can, “Hep konuşuyoruz ama artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Akademiyi kurmanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

FENDOĞLU OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Toplantıda söz alan Adalet Bakanlığı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, derneğin kuruluşundan bu yana milli birlik ve beraberlik anlayışıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti. AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz da akademi yapılanmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek projeye destek verdi. Yapılan istişarelerin ardından Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, oy birliğiyle “(B)AKADEMİ(BA)” Başkanı seçildi.

