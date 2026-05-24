TBMM Önünde Başlayan Yürüyüş Milli Egemenlik Parkı’nda Sona Erdi

CHP Genel Merkezi’nden başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde toplanan partililerin de katıldığı yürüyüş, Milli Egemenlik Parkı’nda sona erdi. Çok sayıda vatandaş ve partili, CHP otobüsü etrafında toplanarak Özgür Özel’in açıklamalarını dinledi.

“Baba Ocağını Korumak İçin Buradayız”

Özgür Özel konuşmasında, parti binası ve örgüte yönelik süreçlere değinerek “baba ocağı” vurgusu yaptı. Özel, konuşmasının başında şu ifadeleri kullandı:

“İşte bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nde günlerdir sabaha kadar bekleyen sizlerle baba ocağını korumak için, baba ocağı işgal olmasın diye, baba ocağı kime emanetse üyeden, belediyeden onun dışında birinin eli değmesin diye oraya canını siper edenlere selam olsun hepinize.”

Özel, seçim gecelerine ve parti içi dayanışmaya da değinerek, “Cumhuriyet’in gençlerine, kadınlarına, her yaştan muhafızlarına görev düştüğünü” söyledi.

“47 Yıllık Hasreti Bitirdik”

Konuşmasının devamında parti içi değişim sürecine değinen Özel, değişimin tabandan gelen bir iradeyle gerçekleştiğini savundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Biz CHP değişmelidir dedik. Bu sözlerimiz tepki görünce görevi biz üstlendik. Bir yola çıktık. Delegelerle konuştuk, salonda, tribünde, kapıda olan herkes o sürecin parçası oldu.”

Özel, CHP’nin uzun yıllar sonra seçimlerde başarı elde ettiğini belirterek, “47 yıllık hasreti bitirdik, 23 yıllık kibri yendik” dedi.

“Demokrasi Sandıkla Gelenin Sandıkla Gitmesidir”

Özgür Özel, demokrasi vurgusu yaptığı konuşmasında seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, “Demokrasi sandıkla gelenin sandıkla gitmesidir” diyerek, milli iradenin önemine dikkat çekti.

“Siyaset Üretemeyince Yargı Devreye Sokuldu”

Konuşmasında siyasi baskılara da değinen Özel, muhalefete yönelik yargı süreçlerini eleştirdi.

Özel, “Siyaset üretemeyince yargı kollarını devreye soktular” ifadelerini kullanarak, demokratik süreçlerin zarar gördüğünü savundu.

“Partiye Saldırdılar, Gençlere Saldırdılar”

Milli Egemenlik Parkı’ndaki konuşmasında Özel, son dönemde yaşanan olaylara da değindi.

Özel, “Partiye saldırdılar, gençlere saldırdılar, kadınlara saldırdılar. Biz son ana kadar direndik” dedi.

Ayrıca parti genel merkezine yönelik müdahalelere değinerek, “polisin de kullanıldığı” iddiasında bulundu.

“Biber Gazı ve Plastik Mermiyle Saldırı”

Özel, konuşmasının bir bölümünde yaşanan olaylara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Biber gazları ve plastik mermilerle parti binasına saldırdılar, oradan ayrıldık. O koltuğu meraklısına bıraktık.”

Özel, bundan sonra siyasi mücadelenin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim genel merkezimizdir, 81 il başkanlığı bizim genel merkezimizdir” dedi.

“Sokaklardayız, Meydanlardayız”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Özgür Özel, siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Özel, “Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Yılmak yok, pes etmek yok” ifadelerini kullandı.

“Bu Mücadeleyi Kaybetmeyeceğiz”

Özel, konuşmasını sert mesajlarla tamamladı:

“Acıyla, baskıyla, tehditle bizi yıldıramazlar. Dayanacağız. Yenilmeyeceğiz.”

Milli Egemenlik Parkı’ndaki konuşma, partililer tarafından sık sık sloganlarla kesilirken, Özel’in açıklamaları siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı.