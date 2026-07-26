Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, final mücadelesinde Brezilya'yı mağlup ederek kupayı kazanan milli voleybolcuların ortaya koyduğu performansın ülkeye büyük bir sevinç yaşattığını ifade etti.

"Tüm Türkiye'yi gururlandırdılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında elde edilen zaferle tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ettiğini belirterek, milli takımın şampiyonluğunun tüm Türkiye'ye gurur yaşattığını dile getirdi.