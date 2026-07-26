Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini ekleyerek Başkent'te ilk kez Ankara Dergi Festivalini düzenledi. Zafer Genç Akademi ve Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen festival, Türkiye'nin farklı illerinden gelen bağımsız yayınlar ile edebiyat, düşünce ve kültür-sanat dergilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Yaklaşık 45 derginin katıldığı festivalde ziyaretçiler, farklı yayınları yakından inceleme fırsatı bulurken yazarlarla gerçekleştirilen söyleşilere katıldı, imza günlerinde kitaplarını imzalatma imkanı buldu.

Festival kapsamında kurulan Kadın Emeği Standı da ziyaretçilerden ilgi gördü. Etkinlik boyunca kültür, sanat ve edebiyatın yanı sıra kadın üreticilerin el emeği ürünleri de vatandaşlarla buluşturuldu.

Dergi Fuarı Sorumlusu ve yazar Turan Duman, festivalin basılı dergiciliği desteklemek ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 45 edebiyat dergisini ve değerli yazarlarını Zafer Genç Akademi ile Zafer Meydanı'nda ağırlıyoruz. Belediyemizin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Ankara Dergi Festivali'nde kadın emeği, edebiyat, sanat ve şiiri bir araya getirerek herkesi ortak bir kültür ortamında buluşturduk" dedi.

ABB'nin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen festivalin, Başkent'in kültür-sanat yaşamına katkı sunması ve önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.