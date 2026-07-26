İnternetten alışveriş yapan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerle dijital reklamcılık ve e-ticaret alanında kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte indirimli satış kampanyalarında tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalara daha sıkı denetim getirilecek. Bir ürünün indirimli fiyatı açıklanırken, önceki satış fiyatına ilişkin kurallar daha net uygulanacak ve gerçeği yansıtmayan indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilecek.

Sosyal medya üzerinden ürün veya hizmet tanıtımı yapan içerik üreticileri de yeni kurallara tabi olacak. Reklam karşılığında yapılan paylaşımlarda bunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale gelirken, ücretsiz ürün, indirim, davet veya herhangi bir menfaat karşılığında yapılan tanıtımların da reklam olduğunun tüketiciye bildirilmesi gerekecek.

Düzenleme kapsamında yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik yasak da genişletildi. Yasa dışı şans oyunlarının tanıtımına ilişkin reklamlar açık şekilde yasak kapsamına alınırken, bu içeriklere karşı daha etkin denetim uygulanacak. Ayrıca falcı, medyum ve benzeri hizmetlere yönelik reklamlarla ilgili mevcut kısıtlamalar da sürdürülecek.

Bunun yanı sıra hedefli dijital reklamlarda tüketicilere, reklamın hangi kriterlere göre gösterildiği konusunda daha fazla şeffaflık sağlanacak. Çocuklara yönelik kişisel veriler kullanılarak hedefli reklam yapılması ise tamamen yasaklanacak. Yapay zeka ile oluşturulan yanıltıcı reklam içeriklerine karşı da yeni yükümlülükler getirilecek.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenlemelerle dijital ortamda tüketicilerin aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı daha güçlü şekilde korunmasının amaçlandığını belirtti.