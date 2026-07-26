Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.
2026-2027 sezonu hazırlıkları için Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren lacivert-beyazlı ekip, çalışmalarını tamamlayarak kamp sürecini sonlandırdı.
15 Temmuz'da başlayan ikinci etap kamp programında teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştiren Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Lacivert-beyazlı takım, oynanan karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak Erciyes kampını moralli şekilde tamamladı.
Kasımpaşa'nın yeni sezon öncesi hazırlıklarına İstanbul'da devam edeceği bildirildi.