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15 Temmuz'da başlayan ikinci etap kamp programında teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştiren Kasımpaşa, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

2026-2027 sezonu hazırlıkları için Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren lacivert-beyazlı ekip, çalışmalarını tamamlayarak kamp sürecini sonlandırdı.

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