Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K. yönetimindeki 06 SEH 49 plakalı otomobil ile H.A.S. idaresindeki 38 A 74323 plakalı polis aracı henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Devrilen polis aracındaki bekçiler yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle polis aracı devrilirken, kazada otomobil sürücüsü M.A.K. ile polis aracında bulunan bekçiler H.A.S. ve G.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmazken, polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.