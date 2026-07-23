Bolu'nun Gerede ilçesinde kuyumcuları hedef alan sahte altın girişimi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engellendi. Ankara'dan kiraladıkları otomobille ilçeye gelen O.Ö. ve S.T.'nin, yanlarında getirdikleri sahte altınları kuyumculara satarak nakde çevirmeye çalıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin farklı kuyumcuları dolaşarak 1 gramlık sahte altınları piyasaya sürmeye çalışması üzerine esnaf durumdan şüphelendi. Kuyumcuların ihbarı üzerine Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kiralık araç durduruldu, 28 sahte altın ele geçirildi
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kiralık otomobille ilçeden ayrılmaya çalıştığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda araç durdurularak arama yapıldı.
Aramada, piyasaya sürülmek istenen toplam 28 adet 1 gramlık sahte altın ele geçirildi. Ele geçirilen sahte altınlara incelenmek üzere el konulurken, O.Ö. ve S.T. gözaltına alındı.
2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ö. ve S.T., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, yetkililer vatandaşları ve kuyumcu esnafını sahte altın dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle düşük gramajlı altın alım-satımlarında ürünlerin güvenilir yöntemlerle kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.