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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, yetkililer vatandaşları ve kuyumcu esnafını sahte altın dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle düşük gramajlı altın alım-satımlarında ürünlerin güvenilir yöntemlerle kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ö. ve S.T., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramada, piyasaya sürülmek istenen toplam 28 adet 1 gramlık sahte altın ele geçirildi. Ele geçirilen sahte altınlara incelenmek üzere el konulurken, O.Ö. ve S.T. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kiralık otomobille ilçeden ayrılmaya çalıştığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda araç durdurularak arama yapıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kuyumcuları hedef alan sahte altın girişimi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engellendi. Ankara'dan kiraladıkları otomobille ilçeye gelen O.Ö. ve S.T.'nin, yanlarında getirdikleri sahte altınları kuyumculara satarak nakde çevirmeye çalıştıkları belirlendi.

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