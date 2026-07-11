Yangında üç yakınını kaybeden Oktay Akişli'nin öncülüğünde başlayan yürüyüş öncesinde aileler, Bolu Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yaşamını yitiren 78 kişinin unutulmaması ve ihmali bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

"Vicdan Yürüyüşü Başlatıyoruz"

Yangında sekiz yakınını kaybeden Yüksel Gültekin, Danıştay 1. Dairesi'nin kamu görevlilerinin olayda birinci derece kusurlu oldukları gerekçesiyle yargılanmaları yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Gültekin, soruşturmanın gecikmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"78 ailenin sesi, sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkıncaya kadar susmayacak. Sessiz bir yürüyüş, bir vicdan yürüyüşü başlatıyoruz. Geçtiğimiz yerlerde insanların bize katılmasını ve destek vermesini istiyoruz."

"Tek Talebimiz Adalet"

Yangında annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli ise ailelerin tek beklentisinin adalet olduğunu vurguladı.

Akişli, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bizler 78 canımızı toprağa verdik. O günden bu yana tek talebimiz intikam değil, ayrıcalık değil; yalnızca adalet. Adalet yalnızca bazı sanıklar için değil, ihmali ve sorumluluğu bulunan herkes için eşit şekilde işletilmelidir."

Yürüyüşün yalnızca Bolu ile Ankara arasındaki fiziksel bir yolculuk olmadığını belirten Akişli, bunun vicdana, hukuka ve adalete yönelik bir çağrı olduğunu ifade etti.

Yürüyüş 8 Gün Sürecek

Basın açıklamasının ardından aileler, hayatını kaybedenlerin anısına gökyüzüne balon bıraktı. Ellerinde yakınlarının fotoğrafları ve adalet çağrısı içeren dövizlerle Ankara'ya yürümeye başlayan ailelere çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Yaklaşık 8 gün sürmesi planlanan yürüyüş boyunca farklı noktalarda mola verilmesi, vatandaşlarla bir araya gelinerek Grand Kartal Otel yangını davasına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.