Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde belediyeye düzenlenen operasyonda 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ilk etapta 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirtilen Güner'in Türkiye'ye dönüşünün ardından gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri ve adli süreç devam ediyor.
Muhabir: Melisa Sapaz