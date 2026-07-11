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Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri ve adli süreç devam ediyor.

Sabah saatlerinde belediyeye düzenlenen operasyonda 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ilk etapta 27 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sırasında yurt dışında olduğu belirtilen Güner'in Türkiye'ye dönüşünün ardından gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

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