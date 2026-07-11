Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun ardından belediye binası önündeki bekleyiş devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte 36 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri uygulanırken, belediye önünde toplanan partililer ve vatandaşlar destek nöbetini sürdürüyor.

Belediye önüne destek vermek için gelen bir vatandaş, operasyonun şekline tepki gösterdi. Vatandaş, şunları söyledi: "Bu haksız hukuksuz sabah operasyonlarına karşıyım. Çankaya Belediyesi, annemizin ak sütü gibi helal oylarla seçtiğimiz başkan ve ekiptir. Varsa bir usulsüzlük, devletin denetleme kurumları nerede? Neden şafak operasyonları yapılıyor? Eğer bugün bu operasyonlar yapılıyorsa, demek ki ilgili kurumlar görevini yerine getirmemiştir. Bu kabul edilemez. Bir gün er ya da geç adalet yerini bulacak."

Çankaya Belediyesi önünde bekleyiş sürerken, akşam saatlerinde sendikaların da katılımıyla basın açıklaması yapılması bekleniyor.