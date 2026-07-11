Başkent EDAŞ, Ankara'da elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek ve daha güvenli enerji arzı sağlamak amacıyla yürütülen bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruya göre, 11 Temmuz Cumartesi günü Çankaya, Kahramankazan ve Pursaklar ilçelerinde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak.

Çankaya elektrik kesintisi (11 Temmuz Cumartesi)

Saat: 09.30 - 17.30

Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yaklaşık 8 saat sürecek kesintiden bazı sokaklar etkilenecek.

Kahramankazan elektrik kesintisi (11 Temmuz Cumartesi)

09.00 - 11.00

Kesintiden etkilenecek bölgeler:

Ahi

Peçenek

Yayalar

Kılıçlar Küme

Yakupderviş

İnceğiz

Alpagut

Uçari

09.00 - 10.30

Elektrik kesintisi uygulanacak cadde ve sokaklar:

Fevzi Çakmak

Söğütlü

Nergiz

Altınordu

Abdulkadir Cemil Kırımoğlu

Tevfik Fikret

Sanayi

Şehit Mehmet Özden

Ankara

Şehit Yusuf Alptekin

Divan

Benhur

Kavaklık

Tamirciler

Mevlana

Pursaklar elektrik kesintisi (11 Temmuz Cumartesi)

Saat: 09.30 - 17.15

Elektrik kesintisinden etkilenecek cadde ve sokaklar:

Akçalı

Aşağıemirler

Binali Yıldırım

Kutuören

Karşıyaka

İkipınar

Kızılca

Başkent EDAŞ'tan vatandaşlara uyarı

Başkent EDAŞ, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmalarının elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Şirket, vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak günlük planlamalarını buna göre yapmalarını ve elektrikle çalışan cihazlarını olası voltaj değişimlerine karşı koruyacak önlemler almalarını tavsiye etti. Ayrıca çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin bölgelere erken verilebileceği bildirildi.