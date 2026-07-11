Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10'uncu durağı olan Van'da başladı. Bu yıl kentte üçüncü kez düzenlenen festival, 11-19 Temmuz tarihleri arasında çok sayıda kültür, sanat ve gastronomi etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Festivalin açılışı, Van Müzesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile kentteki ünlü yemek şefleri katıldı.

Açılış programında protokol üyeleri ve davetliler, "Yaşayan Miras Van" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri"sergilerini gezdi.

Van'da 163 farklı etkinlik düzenlenecek

Festival kapsamında kentin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri çeşitli etkinliklerle tanıtılacak. Van'ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek programlarda konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden söyleşilere ve uygulamalı atölyelere kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda düzenlenecek konserlerde Buray, Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan sahne alacak.

Festival boyunca Van'da 8 farklı mekanda toplam 163 etkinlik gerçekleştirilecek. Ayrıca çocuklar için kurulacak Çocuk Köyü'nde tiyatro gösterileri, atölyeler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Van, festivalin en güçlü duraklarından biri"

Festivalin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Van'ın yaklaşık 7 bin yıllık tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin dünya çapında bir kültür sanat markasına dönüştüğünü belirten Alpaslan, "Türkiye'nin en kapsamlı kültür sanat organizasyonu olan bu maratonu Van'ımızda üçüncü kez vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Kültür Yolu Festivallerinin yalnızca etkinliklerden oluşmadığını vurgulayan Alpaslan, organizasyonların şehirlerin kültürel mirasını dünyaya tanıtan ve turizm potansiyelini artıran önemli bir vizyon projesi olduğunu ifade etti.

Van mutfağı festivalde tanıtılacak

Van'ın kültürel mirası ve gastronomi değerlerine dikkat çeken Alpaslan, kentin eşsiz mutfağının festival kapsamında özel olarak ele alındığını belirtti.

Van kahvaltısı, otlu peynir, murtuğa, inci kefali ve keledoş gibi yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla "Lezzet Noktası"projesinin başlatıldığını açıklayan Alpaslan, 27 seçkin restoranın bu kapsamda belirlendiğini söyledi.

Alpaslan, Van'ın somut ve somut olmayan kültürel miras alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, festival süresince kentin kültür, sanat ve gastronomi zenginliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturulacağını kaydetti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Van ayağı, 19 Temmuz'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.