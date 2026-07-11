Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk, toplam 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Amasya merkeze bağlı Tuzsuz Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G. yönetimindeki 31 AEP 818 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
16 kişi yaralandı
Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada minibüste bulunan 6'sı çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Jandarma ekipleri, minibüsün devrilmesine ilişkin kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.